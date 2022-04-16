Мане: «Мы вынудили вратаря «Сити» ошибиться»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, ставший автором дубля в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (3:2), поделился своими мыслями об игре.

«Мы играли с одной из лучших команд в мире. Это особенный день. Взять верх в такой игре, особенно в полуфинале – это очень и очень большая победа. Мы очень рады победить и выйти в финал.

Нам удался отличный старт. В ситуации с моим первым голом вратарь допустил ошибку, но, полагаю, мы вынудили его ошибиться. В этом наш стиль, и, думаю, это сыграло свою роль», – отметил Мане в интервью BBC.

Сенегалец также высказался о борьбе «Ливерпуля» за победу во всех четырёх турнирах (АПЛ, Лига чемпионов и кубки страны): «Впереди много игр, мы постараемся сделать всё возможное. Это наша мечта, и мы будем за неё бороться».