Клопп рассказал, в чём секрет бомбардирских успехов Конате в последних матчах

Центральный защитник «Ливерпуля» забил три мяча в последних трёх матчах, когда выходил в стартовом составе.

22-летний Ибраима Конате по разу забил в ворота «Бенфики» в гостевой и домашней встречах Лиги чемпионов, а сегодня вновь отличился в результате углового в кубковом матче против «Манчестер Сити» (3:2).

«Стандартные положения очень важны, особенно когда соперники [при обороне] в большей степени сосредоточены на Виргиле [ван Дейке]. Очень важно, чтобы другой игрок мог этим воспользоваться, и Конате сделал это уже трижды, это действительно круто», – отметил Клопп.

«Ливерпуль» поразил ворота соперников после подач с углового уже в 19-й раз во всех турнирах нынешнего сезона – больше всех среди клубов английской Премьер-лиги.