Хау: «Хотим играть в финалах регулярно»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Итоги матча прокомментировал наставник «Ньюкасла» Эдди Хау.

- Я думал, что мы остаемся в игре, ждал гол, но он так и не подоспел. В начале матча у нас были более предпочтительные шансы. Думаю, мы можем гордиться тем, как играли в дебюте, но мы не были в достаточной степени убийственны. Игроки сделали все возможное. Мы хотим играть в таких финалах регулярно. Но до этого предстоит пройти немалый путь, - цитирует слова Хау BBC Sport.