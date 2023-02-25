Рэшфорд – о Кубке лиги: «Всё будет напрасно, если мы не выиграем в финале»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о предстоящем финале Кубка лиги против «Ньюкасла», который пройдёт 26 февраля.

«Начиная своё выступление в Кубке лиги, мы не хотели ограничиваться выходом в финал – мы хотели выиграть трофей, – рассказывает Рэшфорд, цитируемый пресс-службой «Манчестер Юнайтед». – Когда ты далеко проходишь в каком-либо турнире, но не выигрываешь его, усилия можно считать напрасными. Всегда хочется, чтобы пройденный путь приносил что-то конкретное, а именно – трофей», – поведал 25-летний форвард «красных дьяволов» в преддверии решающей встречи.