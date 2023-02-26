Варан: «Я играю гораздо хуже, когда не чувствую давления»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан побеседовал с журналистами в преддверии финала Кубка лиги.

Уже в воскресенье «красные дьяволы» могут завоевать первый трофей при Эрике тен Хаге – для этого потребуется обыграть «Ньюкасл» на «Уэмбли».

«Первый трофей всегда особенно важен. Сейчас это наша главная цель, в долгосрочной же перспективе мы хотим постоянно быть на вершине и выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Я играю хуже, когда не чувствую давления, поэтому нуждаюсь в некотором напряжении. Я постараюсь подавать пример молодым игрокам – для них полезно видеть, как опытные товарищи демонстрируют спокойствие в напряжённых ситуациях», – цитирует Варана пресс-служба «Юнайтед».