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Англия. Кубок лиги

Первый английский трофей тен Хага и возвращение Кариуса: «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги, победив «Ньюкасл»

26 Февраля 2023 • 21:29 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

«МЮ» и «Ньюкасл» встретились на «Уэмбли» в финале Кубка АФЛ.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Ньюкасл
(1:0) Каземиро Карлос33'  
(2:0) Ботман Свен39'  
Де Хеа Давид  85'Далот Диогу  9' 46' (Уан-Биссака Аарон ( 46') Варан РафаэльМартинес ЛисандроШоу Люк  90'Фред Сантос  37' 69' (Забитцер Марсель ( 69') Каземиро Карлос  87'Антони 83' (Санчо Джедон ( 83') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 88' (Магуайр Гарри ( 88') Вегхорст Ваут 70' (Мактоминай Скотт ( 70')
Запасные: Гарначо АлехандроЛинделоф ВикторХитон ТомМаласиа Тирелл
Кариус ЛорисТриппьер КиранШёр ФабианБотман Свен  66'Бёрн ДэнЛонгстафф Шон 46' (Исак Александр ( 46') Гимараэс Бруно 79' (Уиллок Джо ( 79') Жоэлинтон  45'Альмирон Мигель 90' (Андерсон Эллиот ( 90') Уилсон Каллум 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Сен-Максимен Аллан 78' (Мёрфи Джейкоб ( 78')
Запасные: Таргетт МэттЛасcеллс ДжамалГиллеспи МаркМанкильо Хави
26 февраля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Финал Кубка английской лиги обычно разыгрывается на «Уэмбли» в последнее воскресенье февраля. Перед отчётным матчем действующим победителем этого турнира являлся «Ливерпуль». До этого «Манчестер Юнайтед» последний раз выигрывал Кубок лиги в 2017 году, а в копилке «Ньюкасла» ни одного такого титула не имелось.

«МЮ» в последние годы не избалован трофеями, поэтому победа пусть даже в третьем по силе внутреннем английском турнире стала бы хорошим подспорьем для «красных дьяволов». Ну а в «Ньюкасле», который в этом сезоне вышел на новый качественный уровень в Премьер-лиге, богатые владельцы клуба пообещали игрокам за финальную победу над «МЮ» премиальные в десятикратном размере.

Когда были оглашены составы команд на игру, много внимания вызвала вратарская позиция «сорок». Защищать рамку номинальных гостей вышел Лорис Кариус, чья карьера накрылась медным тазом после его провальной игры за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2018 против мадридского «Реала» в Киеве. Матч против «МЮ» за «Ньюкасл» стал для немецкого голкипера первым официальным почти что за два года.

В первые полчаса игра развивалась в спокойном ключе с невысокими равными шансами на успех. То есть там полтора момента – и там тоже. На 13-й минуте Вегхорст придержал мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и не переиграл своим ударом Кариуса. На 26-й у манкунианцев состоялась подача справа от Триппьера, и неточно пробил головой Фабиан Шёр, столкнувшийся с Лисандро Мартинесом.

В последней трети первого тайма ворота «Ньюкасла» оказались вскрыты дважды. Сначала Шоу навесил штрафной с левого фланга, а Каземиро головой переправил мяч в дальний угол. Затем Вегхорст отдал по левому полуфлангу на Рэшфорда, участие которого в матче было под вопросом из-за травмы. Маркус пробил, и мяч оказался в сетке после рикошета от Ботмана (было записано как автогол). Явным виновником пропущенных голов Кариус не был, но реагировал он всё-таки с опозданием.

В оставшееся до перерыва время команды соорудили по одной острой ситуации у ворот друг друга. Снова Триппьер перспективно подал с правого фланга, а Дэн Бёрн ударил головой левее створа, чем очень разочаровал болельщиков «Ньюкасла». Зато чуть позже здорово проявил себя на ленточке Кариус, отразив дальнюю попытку Вегхорста в направлении левой девятки.

После перерыва «Ньюкасл» ожидаемо сконцентрировался на атакующих потугах, в то время как «МЮ» держал в уме счёт на табло. Порою давление «сорок» являлось значительным, и оно достигло апогея на 68-й минуте, когда манкунианцами были заблокированы два удара Жоэлинтона. Далее была опасная нереализованная контратака «красных дьяволов», после которой «Ньюкасл» атаковал уже не столь настойчиво. Итог – всё те же 2:0 с первого тайма и трофей «МЮ» номер один под руководством Эрика тен Хага.

Не считает ли сейчас Криштину Роналду, что ему стоило остаться в «Манчестер Юнайтед» ради такой кубковой победы, а не ехать в Саудовскую Аравию? Вопрос риторический. Что касается игроков «Ньюкасла», то они остались без десятикратных премиальных. Кстати, в добавленное время они реально могли отквитать один мяч, но удар Жоэлинтона со второго этажа отразил то ли де Хеа, то ли перекладина, то ли они оба. Позже чуть не установился крупный счёт, однако Кариус не позволил забить в контратаке Бруну Фернандешу.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (6)
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snk6565
26 Февраля 2023 в 21:48
Совершенно позабытые ощущения...совершенно иная команда...совершенно иное отношение к игре...как же хочется, чтобы эти перемены не были временными...а не замахнуться ли нам еще на парочку трофеев в этом сезоне???)))))
GGMU!!!
Alex1972
26 Февраля 2023 в 21:47
Вот, что значит просто избавиться от балласта... Какие ещё нужны доказательства?... И дело не в титуле, а в игре... Браво МЮ и ТХ!!!... Мои поздравления дьяволам!...
Element-22
26 Февраля 2023 в 21:44
Моменты, когда Каземиро, совершив обыкновенный отбор на своей половине поля у правого углового флажка, а затем отбил Далоту так, будто выиграл Лигу Чемпионов; когда тот же Каз, выигравший все клубные трофеи, праздновал свой гол в финале Кубка Лиги; когда на 94ой минуте Диого, обнявшись с Рашем и Антони, ждал финального свистка, а после него вцепился в Тен Хага, - это, м*ять, оргазм для глаз, которые не видели здоровой, чемпионской атмосферы уже 10 лет.
СПАСИБО, ЭРИК! СПАСИБО, ЮНАЙТЕД! ВСЕХ ДЬЯВОЛОВ - С ПОБЕДОЙ!!!
TAPAHTNHO
26 Февраля 2023 в 22:02
Это всего лишь кубок лиги))
С победой!
ингерман
26 Февраля 2023 в 21:40
ай кубак лиге у му-му ента как паримач у хрюнеделей.. А-ха-ха-ха! )))
Bathet30
26 Февраля 2023 в 21:40
Всех болельщиков МЮ с победой и долгожданным трофеем!
Все нервы убиты после перерыва.В Первом тайме использовали свои шансы в атаке, а во втором уже пытались добить соперника на контратаках.
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