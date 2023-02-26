Первый английский трофей тен Хага и возвращение Кариуса: «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги, победив «Ньюкасл»

«МЮ» и «Ньюкасл» встретились на «Уэмбли» в финале Кубка АФЛ.

Финал Кубка английской лиги обычно разыгрывается на «Уэмбли» в последнее воскресенье февраля. Перед отчётным матчем действующим победителем этого турнира являлся «Ливерпуль». До этого «Манчестер Юнайтед» последний раз выигрывал Кубок лиги в 2017 году, а в копилке «Ньюкасла» ни одного такого титула не имелось.

«МЮ» в последние годы не избалован трофеями, поэтому победа пусть даже в третьем по силе внутреннем английском турнире стала бы хорошим подспорьем для «красных дьяволов». Ну а в «Ньюкасле», который в этом сезоне вышел на новый качественный уровень в Премьер-лиге, богатые владельцы клуба пообещали игрокам за финальную победу над «МЮ» премиальные в десятикратном размере.

Когда были оглашены составы команд на игру, много внимания вызвала вратарская позиция «сорок». Защищать рамку номинальных гостей вышел Лорис Кариус, чья карьера накрылась медным тазом после его провальной игры за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2018 против мадридского «Реала» в Киеве. Матч против «МЮ» за «Ньюкасл» стал для немецкого голкипера первым официальным почти что за два года.

В первые полчаса игра развивалась в спокойном ключе с невысокими равными шансами на успех. То есть там полтора момента – и там тоже. На 13-й минуте Вегхорст придержал мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и не переиграл своим ударом Кариуса. На 26-й у манкунианцев состоялась подача справа от Триппьера, и неточно пробил головой Фабиан Шёр, столкнувшийся с Лисандро Мартинесом.

В последней трети первого тайма ворота «Ньюкасла» оказались вскрыты дважды. Сначала Шоу навесил штрафной с левого фланга, а Каземиро головой переправил мяч в дальний угол. Затем Вегхорст отдал по левому полуфлангу на Рэшфорда, участие которого в матче было под вопросом из-за травмы. Маркус пробил, и мяч оказался в сетке после рикошета от Ботмана (было записано как автогол). Явным виновником пропущенных голов Кариус не был, но реагировал он всё-таки с опозданием.

В оставшееся до перерыва время команды соорудили по одной острой ситуации у ворот друг друга. Снова Триппьер перспективно подал с правого фланга, а Дэн Бёрн ударил головой левее створа, чем очень разочаровал болельщиков «Ньюкасла». Зато чуть позже здорово проявил себя на ленточке Кариус, отразив дальнюю попытку Вегхорста в направлении левой девятки.

После перерыва «Ньюкасл» ожидаемо сконцентрировался на атакующих потугах, в то время как «МЮ» держал в уме счёт на табло. Порою давление «сорок» являлось значительным, и оно достигло апогея на 68-й минуте, когда манкунианцами были заблокированы два удара Жоэлинтона. Далее была опасная нереализованная контратака «красных дьяволов», после которой «Ньюкасл» атаковал уже не столь настойчиво. Итог – всё те же 2:0 с первого тайма и трофей «МЮ» номер один под руководством Эрика тен Хага.

Не считает ли сейчас Криштину Роналду, что ему стоило остаться в «Манчестер Юнайтед» ради такой кубковой победы, а не ехать в Саудовскую Аравию? Вопрос риторический. Что касается игроков «Ньюкасла», то они остались без десятикратных премиальных. Кстати, в добавленное время они реально могли отквитать один мяч, но удар Жоэлинтона со второго этажа отразил то ли де Хеа, то ли перекладина, то ли они оба. Позже чуть не установился крупный счёт, однако Кариус не позволил забить в контратаке Бруну Фернандешу.

Кирилл Иванцов