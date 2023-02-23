«Ньюкасл» предложил вернуться закончившему карьеру вратарю, но тот отказался

Английский «Ньюкасл» очень хочет выиграть трофей, шутка ли, клуб не выигрывал ничего с 1955 года. Сейчас команда готовится к финалу Кубка английской лиги, но есть проблема - выбыл получивший дисквалификацию голкипер Ник Поуп, которого удалили в предыдущем матче чемпионата против «Ливерпуля».

И клубу потребовалась срочная замена. Руководство клуба, как сообщает издание TalkSPORT, обратилось к бывшему вратарю команды Бену Фостеру, но 39-летний голкипер, подумав, отказался от предложения.

Матч за Кубок английской лиги состоится в воскресенье, «Ньюкасл» сразится в нем с «Манчестер Юнайтед».