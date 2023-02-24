Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о «Ньюкасле». В воскресенье команды сразятся в финале Кубка английской лиги на поле стадиона «Уэмбли».

«Думаю, это отличная команда. У них есть чёткая философия того, как они хотят играть. Их ключевое слово – интенсивность. Они способны раздражать своих соперников.

Мы должны найти способ выиграть этот матч. Нужно убедиться, что мы играем в свой футбол», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит Sky Sports.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в воскресенье может выиграть первый трофей с 2017 года.