Фанат «Ньюкасла» оплакивает потерю 400 фунтов, потраченных на бесполезную татуировку

Как известно, в прошлые выходные английский «Ньюкасл» имел шанс выиграть первый свой трофей с далекого 1955 года, но команда, выйдя в финал Кубка английской лиги, проиграла там «Манчестер Юнайтед».

Для фаната «сорок» по имени Крис эта неудача означала не просто расстройство, а насмешки со стороны друзей - он еще до матча поспешил сделать татуировку с оповещением о том, что «Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, потратил на это 400 фунтов стерлингов, но этого, как известно, так и не случилось. «Поспешил - людей насмешил», что называется.

Теперь Крис не знает, что делать с нательным «граффити».