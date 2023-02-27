​Бруну Фернандеш: «Мы хотим и мы заслуживаем большего»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». События прошедшей игры прокомментировал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

- Удивительное чувство. Мы долго ждали его. Наконец-то. Мы заслужили трофей. Мы переживаем удивительное время, первый трофей сезона, но этого недостаточно для такого клуба. Я всегда стремился брать трофеи и мы начали это, наконец-то. Теперь хотим больше, - цитирует слова Бруну Фернандеша Sky Sports.