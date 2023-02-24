Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»

24 Февраля 2023 • 20:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.20 X 3.30 2 3.40
26.02 19:30

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мыслями в преддверии финального матча Кубка лиги против «Ньюкасла».

Встреча состоится  26 февраля. В случае успеха «красные дьяволы» поднимут над головой первый трофей с момента назначения Эрика тен Хага.

«Нас ждёт очень важное событие. Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла», но, конечно, после стартового свистка все мысли отойдут на второй план – мы просто будем играть в футбол. Наш приоритет – полная сосредоточенность на собственной игре, на своих сильных сторонах.

У всех нас есть опыт участия в больших матчах. Это позволит нам взять ситуацию в свои руки и не позволить воле случае решать за нас», – цитирует Шоу пресс-служба «Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Люк Шоу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
20:41 · Англия. Кубок лиги
Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»
19:23 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг высказался о «Ньюкасле»
19:18 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
23 Февраля
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
05:41 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» предложил вернуться закончившему карьеру вратарю, но тот отказался
01:11 · Англия. Кубок лиги
Уилсон: «Кариус постарается изменить мнение людей о себе в предстоящем финале»
21 Февраля
19:10 · Англия. Кубок лиги
Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»
06:00 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» вернулся домой и обнаружил, что домашний пёс уничтожил его билет на финал Кубка лиги 2
20 Февраля
03:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание 1
02 Февраля
09:41 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о возвращении Санчо
05:20 · Англия. Кубок лиги
Бруну Фернандеш: «У нас есть шанс»
05:11 · Англия. Кубок лиги
Шоу: «Надо побеждать и в финале, иначе нет смысла»
04:40 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» выиграл 12 домашних матчей кряду - впервые со времён Фергюсона
04:20 · Англия. Кубок лиги
«Блат» - Рой Кин попросили у Тен Хага билеты на финал Кубка английской лиги
03:50 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»
Все новости
Рекомендуем