Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мыслями в преддверии финального матча Кубка лиги против «Ньюкасла».

Встреча состоится 26 февраля. В случае успеха «красные дьяволы» поднимут над головой первый трофей с момента назначения Эрика тен Хага.

«Нас ждёт очень важное событие. Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла», но, конечно, после стартового свистка все мысли отойдут на второй план – мы просто будем играть в футбол. Наш приоритет – полная сосредоточенность на собственной игре, на своих сильных сторонах.

У всех нас есть опыт участия в больших матчах. Это позволит нам взять ситуацию в свои руки и не позволить воле случае решать за нас», – цитирует Шоу пресс-служба «Юнайтед».