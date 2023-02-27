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Англия. Кубок лиги

Каземиро выиграл девять последних финалов

27 Февраля 2023 • 08:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

Бразилец Каземиро - игрок, которому не привыкать к напряжению финальных матчей, он много провел подобных игр в составе мадридского «Реала» - завсегдатая подобных встреч. Удивительно, но Каземиро выиграл девять последних финалов, которые провел, не проиграв при этом ни одного.

Речь идет о четырех победах в Лиге чемпионов с вышеупомянутым мадридским «Реалом», а также о победе в финальном матче Кубка Короля в 2014-м году. Кроме того, также с «Реалом», Каземиро трижды сыграл в финале клубного чемпионата мира.

Наконец, сейчас он сыграл в финале Кубка английской лиги - и также победил, но уже, разумеется, с «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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