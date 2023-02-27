Бразилец Каземиро - игрок, которому не привыкать к напряжению финальных матчей, он много провел подобных игр в составе мадридского «Реала» - завсегдатая подобных встреч. Удивительно, но Каземиро выиграл девять последних финалов, которые провел, не проиграв при этом ни одного.

Речь идет о четырех победах в Лиге чемпионов с вышеупомянутым мадридским «Реалом», а также о победе в финальном матче Кубка Короля в 2014-м году. Кроме того, также с «Реалом», Каземиро трижды сыграл в финале клубного чемпионата мира.

Наконец, сейчас он сыграл в финале Кубка английской лиги - и также победил, но уже, разумеется, с «Манчестер Юнайтед».