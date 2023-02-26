Рой Кин: «Хорошие времена возвращаются»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Успех клуба прокомментировал его бывший капитан Рой Кин, который предрекает возвращение хороших времен в клуб.

- Реакция футболистов и болельщиков показывает, как они дали успеха. Пять или шесть лет «Манчестер Юнайтед» не выигрывал, это долго. Они заслужили победу. Они действовали на поле эффективно и забили два мяча. Я надеюсь, что это возвращение хороших времен, - цитирует Кина BBC Sport.