Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд готов принять участие в финальном поединке против «Ньюкасла».

25-летний футболист получил повреждение в четверг в матче Лиги Европы против «Барселоны», и наставник Эрик тен Хаг позднее подтвердил, что не уверен в выходе форварда на поле в воскресном финале Кубка лиги. Сегодня стало известно о попадании Рэшфорда в заявку – он сможет сыграть во встрече с «Ньюкаслом» на «Уэмбли». При этом отмечается, что состояние лучшего бомбардира «красных дьяволов», вероятно, оставляет желать лучшего.

Маркус Рэшфорд отметился 24 забитыми мячами в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.