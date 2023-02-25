Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги

25 Февраля 2023 • 21:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.17 X 3.35 2 3.50
Через 20 ч. 45 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд готов принять участие в финальном поединке против «Ньюкасла».

25-летний футболист получил повреждение в четверг в матче Лиги Европы против «Барселоны», и наставник Эрик тен Хаг позднее подтвердил, что не уверен в выходе форварда на поле в воскресном финале Кубка лиги. Сегодня стало известно о попадании Рэшфорда в заявку – он сможет сыграть во встрече с «Ньюкаслом» на «Уэмбли». При этом отмечается, что состояние лучшего бомбардира «красных дьяволов», вероятно, оставляет желать лучшего.

Маркус Рэшфорд отметился 24 забитыми мячами в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.02.23 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.30 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
21:45 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги
13:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз на финал Кубка английской лиги – 26 февраля 2023
01:54 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд – о Кубке лиги: «Всё будет напрасно, если мы не выиграем в финале»
01:13 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не знает поражений шесть матчей подряд
24 Февраля
20:41 · Англия. Кубок лиги
Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»
19:23 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг высказался о «Ньюкасле»
19:18 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
23 Февраля
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
05:41 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» предложил вернуться закончившему карьеру вратарю, но тот отказался
01:11 · Англия. Кубок лиги
Уилсон: «Кариус постарается изменить мнение людей о себе в предстоящем финале»
21 Февраля
19:10 · Англия. Кубок лиги
Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»
06:00 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» вернулся домой и обнаружил, что домашний пёс уничтожил его билет на финал Кубка лиги 2
20 Февраля
03:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание 1
02 Февраля
09:41 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о возвращении Санчо
05:20 · Англия. Кубок лиги
Бруну Фернандеш: «У нас есть шанс»
Все новости
Рекомендуем