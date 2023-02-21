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Англия. Кубок лиги

Фанат «Ньюкасла» вернулся домой и обнаружил, что домашний пёс уничтожил его билет на финал Кубка лиги

21 Февраля 2023 • 06:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
26.02 19:30

В воскресенье в Англии состоится финал Кубка английской лиги, в нем сразятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» - «сороки», на минутку, не выигрывали трофеи с 1955 года, так что ожидания, как легко понять, очень высоки. Однако для поклонника «Ньюкасла» по имени Алан финал закончился, еще не начавшись - вернувшись домой, он с ужасом обнаружил, что домашний пес разорвал в клочья пришедшее письмо, в котором содержался - ни много ни мало - приобретенный билет.

О своей беде Алан рассказал в коммьюнити болельщиков «Ньюкасла», горько добавив, что теперь продает пса по имени Руди (Фёллер?) за пять фунтов стерлингов. Английский юмор, он такой.

 

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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