​Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка лиги

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Ньюкасла» в рамках финала Кубка английской лиги. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Вегхорст.

Как видим, Маркус Рэшфорд начнёт игру с первых минут. На днях сообщалось, что форвард может пропустить финал из-за повреждения.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует на «Уэмбли» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.