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Англия. Кубок лиги

​Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка лиги

26 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.20 X 3.35 2 3.40
Через 0 ч. 28 мин.

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Ньюкасла» в рамках финала Кубка английской лиги. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Вегхорст.

Как видим, Маркус Рэшфорд начнёт игру с первых минут. На днях сообщалось, что форвард может пропустить финал из-за повреждения.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует на «Уэмбли» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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