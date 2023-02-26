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Англия. Кубок лиги

​Игрок «Манчестер Юнайтед» работает на финале Кубка лиги телеэкспертом

26 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
1 1.08 X 10.50 2 33.00
перерыв

В воскресенье вечером в финале Кубка английской лиги будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Любопытно, что в команду экспертов телеканала Sky Sports на «Уэмбли» входит защитник «красных дьяволов» Фил Джонс.

В сезоне 2022/2023 31-летний Фил Джонс за «Манчестер Юнайтед» не играл. При этом он имеет действующий контракт, который рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс провёл 229 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 11 голевых передач.

Финал Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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