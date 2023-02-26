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Англия. Кубок лиги

Кариус сыграет в финале Кубка лиги против «МЮ» - он не играл два года

26 Февраля 2023 • 19:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
1 1.08 X 10.50 2 33.00
перерыв

Из-за кадровых проблем во вратарской линии Эдди Хау включил в стартовый состав «Ньюкасла» на финал Кубка лиги Лориса Кариуса. Для немца это будет первый официальный матч с 28 февраля 2021 года. Тогда он играл за «Унион Берлин» в матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (ничья 1:1).

Лорис Кариус известен главным образом по финалу Лиги чемпионов 2018 года. Тогда немец допустил несколько грубейших ошибок, и «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 1:3.

Финальный матч Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Ньюкасл Лорис Кариус
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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