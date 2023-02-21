Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался в преддверии финального матча Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим добиться успеха, чтобы нами гордились. Я верю, что мы можем одержать победу над любым соперником, если покажем свою лучшую игру. Результат зависит только от нас», — цитирует Хау пресс-служба команды.

В полуфинале Кубка английской лиги подопечные Хау обыграли «Саутгемптон» (1:0), а «красные дьяволы» разгромили «Ноттингем Форест» (3:0).

Финал турнира, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», состоится 26 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.