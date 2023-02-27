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Англия. Кубок лиги

Рэшфорд: «Теперь хотим большего»

27 Февраля 2023 • 00:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Маркус Рэшфорд на сей раз не смог забить, но это не помешало клубу победить. После игры молодой нападающий поделился своими ощущениями.

- Это смесь всех возможных эмоций, очень приятно участвовать в таких играх, нам их не хватало. Теперь хотим большего, еще чаще выступать в подобных матчах. Все финалы, которые вы выигрываете - это прилив уверенности в себе для игроков и это становится частью истории клуба. А мы хотим обогащать музей и историю клуба, - цитирует слова Рэшфорда Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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