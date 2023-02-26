​В Англии рассказали, получит ли Роналду медаль в случае завоевания «МЮ» Кубка лиги

В воскресенье вечером в Англии состоится финал Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». Болельщики задаются вопросом, получит ли Криштиану Роналду медаль в случае успеха «красных дьяволов». Португальский форвард, как известно, покинул клуб в ноябре, расторгнув контракт.

Как сообщает портал Goal, Криштиану Роналду претендовать на медаль не может, поскольку в этом розыгрыше Кубка лиги он не играл. Ноябрьский матч против «Астон Виллы» португалец пропустил из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» со скандалом. Незадолго до разрыва контракта португалец дал интервью, в котором раскритиковал клуб и некоторых его представителей.