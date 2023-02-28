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Англия. Кубок лиги

Гвардиола – о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Рано или поздно это должно было случиться»

28 Февраля 2023 • 01:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал триумф заклятых соперников.

«Манчестер Юнайтед» взял первый трофей при Эрике тен Хаге после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги (2:0).

«Я поздравляю «Манчестер Юнайтед» с этим успехом. Рано или поздно это должно было произойти, не так ли? Добро пожаловать», – цитирует BeanymanSports рулевого «горожан».

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в Премьер-лиге с 55 очками, «Юнайтед» – третий с 49. «Красные дьяволы» при этом провели на один матч меньше.

Во вторник команда Гвардиолы сыграет против «Бристоль Сити» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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