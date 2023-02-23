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Англия. Кубок лиги

Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года

23 Февраля 2023 • 14:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
26.02 19:30

26 февраля в Англии будет разыгран первый трофей текущего сезона, если не брать во внимание традиционный предстартовый матч за Суперкубок. В финале Кубка лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». По этой причине календарные матчи 25-го тура АПЛ с участием этих команд были перенесены. В субботу полосатые должны были принимать «Брайтон», а на следующий день был запланирован домашний матч «красных дьяволов» против «Брентфорда».

В Кубке лиги «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» (0:0, 3:2 по пенальти), «Борнмут» (1:0), «Лестер» (2:0) и «Саутгемптон» (1:0 и 2:1). «МЮ» был сильнее «Астон Виллы» (4:2), «Бёрнли» (2:0), «Чарльтона» (3:0) и «Ноттингем Форест» (3:0 и 2:0).

Финал Кубка Англии состоится в воскресенье и начнется в 19:30.  Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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