Гари Невилл: «Не мог и представить себе такой «Манчестер Юнайтед» ещё шесть месяцев назад»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Сей успех прокомментировал Гари Невилл, бывший футболист «Манчестер Юнайтед»:

- Каждый конкретный игрок делает на поле все, что в его силах, это все, что можно потребовать от них. Многие из этих игроков в конце прошлого сезона были под огнем критики, в том числе и с моей стороны. А сейчас они изменили все, это невероятно. Такого я себе не мог и представить шесть месяцев тому назад, - цитирует Невилла BBC Sport.