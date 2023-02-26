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Англия. Кубок лиги

​Рэшфорд вспомнил, как впервые встретился с Фергюсоном

26 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.30 X 3.20 2 3.35
Через 3 ч. 31 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вспомнил, как он впервые встретился с Алексом Фергюсоном, когда занимался в клубной академии.

«Я помню, как был в столовой, мне было максимум девять лет, а он просто подошёл и поздоровался. Мы как раз завтракали.

Я не нервничал, я был просто взволнован. Мы тогда часто пересекались в коридорах с игроками первой команды. Такие мелочи увеличивают ваш голод», - высказался Рэшфорд в ходе интервью для Sky Sports.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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