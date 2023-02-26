​Рэшфорд вспомнил, как впервые встретился с Фергюсоном

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вспомнил, как он впервые встретился с Алексом Фергюсоном, когда занимался в клубной академии.

«Я помню, как был в столовой, мне было максимум девять лет, а он просто подошёл и поздоровался. Мы как раз завтракали.

Я не нервничал, я был просто взволнован. Мы тогда часто пересекались в коридорах с игроками первой команды. Такие мелочи увеличивают ваш голод», - высказался Рэшфорд в ходе интервью для Sky Sports.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.