«Ньюкасл» установил антирекорд «Уэмбли»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу».

Для «Ньюкасла» это было уже девятое поражение кряду на «Уэмбли» - удивительная серия, которая является рекордной для какого-либо клуба в истории стадиона. Началась серия еще в 1974 году с поражения «Ньюкасла» в финале Кубка Англии.

Напомним, что «сороки» не могут выиграть трофей с далекого 1955 года. До этого они четырежды становились чемпионами Англии и еще шесть раз брали Кубок страны.