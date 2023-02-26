Тен Хаг: «Не лучший футбол, но эффективный»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Он прокомментировал события игры, отметив эффективную манеру игры своих футболистов.

- Мы снова проявили правильное расположение духа, боролись, сделали все, что было можно. Не всегда это был эффектный футбол, но очень эффективный. Прежде всего, нам нужна была победа, мы в начале пути по восстановлению реноме «Манчестер Юнайтед», как клуба, который должен выигрывать трофеи каждый сезон. Это наш первый трофей, цитирует слова тен Хага BBC Sport.