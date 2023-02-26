Де Хеа превзошёл Петера Шмейхеля по количеству сухих матчей за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу».

Как оказалось, прошедший матч был 181-й сухим в составе «Манчестер Юнайтед» для испанского голкипера Давида де Хеа , который выступает за клуб с 2011 года. По этому показателю он превзошел легендарного датского голкипера эпохи Алекса Фергюсона - Петера Шмейхеля, на счету которого 180 сухих игр в составе английского клуба.

Он выступал за клуб с 1991 по 1999 год. В составе датской сборной Шмейхель стал чемпионом Европы в 1992 году.