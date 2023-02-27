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Англия. Кубок лиги

Антони: «Победа «МЮ» в Кубке лиги – это только начало»

27 Февраля 2023 • 21:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони убеждён, что главные успехи команды под руководством Эрика тен Хага ещё впереди.

В воскресенье «красные дьяволы» завоевали первый трофей при нидерландском наставнике, одолев в финале Кубка лиги «Ньюкасл» (2:0).

«С самого начала своего пребывания здесь я был уверен, что с этим составом «Манчестер Юнайтед» вернётся туда, где заслуживает быть. Люди должны снова зауважать этот великий клуб. Победа в Кубке лиги – это лишь первый трофей из множества предстоящих. Мы очень рады, но не намерены довольствоваться малым – в команде должен преобладать менталитет победителей», – цитирует официальный сайт «Юнайтед» бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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