Антони: «Победа «МЮ» в Кубке лиги – это только начало»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони убеждён, что главные успехи команды под руководством Эрика тен Хага ещё впереди.

В воскресенье «красные дьяволы» завоевали первый трофей при нидерландском наставнике, одолев в финале Кубка лиги «Ньюкасл» (2:0).

«С самого начала своего пребывания здесь я был уверен, что с этим составом «Манчестер Юнайтед» вернётся туда, где заслуживает быть. Люди должны снова зауважать этот великий клуб. Победа в Кубке лиги – это лишь первый трофей из множества предстоящих. Мы очень рады, но не намерены довольствоваться малым – в команде должен преобладать менталитет победителей», – цитирует официальный сайт «Юнайтед» бразильца.