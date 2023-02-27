Завершилось самое долгое ожидание трофея для «Манчестер Юнайтед» с 1983 года

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу».

Для «Манчестер Юнайтед» это был первый трофей с 2017 года, когда команда под руководством Жозе Моуринью выиграла Лигу Европы. Ожидание составило пять лет и 278 дней - или почти шесть лет, иными словами.

Это самое длительное ожидание трофея в «Манчестер Юнайтед» с 1983 года, когда команда выиграла Кубок Англии через шесть лет после своей предыдущей победы - также когда был выигран Кубок Англии, в 1977.