Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Де Хеа: «Старт новой эры»

26 Февраля 2023 • 22:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Успех команды прокомментировал испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который назвал эту победу «началом новой эры».

- Это старт новой эры. Эта команда готова ко всему. Нам пришлось сыграть против классного соперника, но мы все равно выиграли. Наслаждаемся победой. Сегодня мы показали, что способны брать кубки. Сейчас насладимся моментом и будем думать о следующих трофеях, - цитирует слова де Хеа BBC Sport.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
2.55 3.30 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
23:15 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «Не лучший футбол, но эффективный»
22:58 · Англия. Кубок лиги
Де Хеа: «Старт новой эры»
22:51 · Англия. Кубок лиги
Гари Невилл: «Не мог и представить себе такой «Манчестер Юнайтед» ещё шесть месяцев назад»
22:42 · Англия. Кубок лиги
Де Хеа превзошёл Петера Шмейхеля по количеству сухих матчей за «Манчестер Юнайтед»
22:18 · Англия. Кубок лиги
Рой Кин: «Хорошие времена возвращаются»
19:24 · Англия. Кубок лиги
​Игрок «Манчестер Юнайтед» работает на финале Кубка лиги телеэкспертом
19:18 · Англия. Кубок лиги
Кариус сыграет в финале Кубка лиги против «МЮ» - он не играл два года
19:00 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
18:39 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка лиги
15:57 · Англия. Кубок лиги
​В Англии рассказали, получит ли Роналду медаль в случае завоевания «МЮ» Кубка лиги
14:27 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд вспомнил, как впервые встретился с Фергюсоном
09:36 · Англия. Кубок лиги
Магуайр: «Манчестер Юнайтед» - это завоевание титулов»
02:29 · Англия. Кубок лиги
Варан: «Я играю гораздо хуже, когда не чувствую давления»
25 Февраля
21:45 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги
13:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз на финал Кубка английской лиги – 26 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем