Де Хеа: «Старт новой эры»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Успех команды прокомментировал испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который назвал эту победу «началом новой эры».

- Это старт новой эры. Эта команда готова ко всему. Нам пришлось сыграть против классного соперника, но мы все равно выиграли. Наслаждаемся победой. Сегодня мы показали, что способны брать кубки. Сейчас насладимся моментом и будем думать о следующих трофеях, - цитирует слова де Хеа BBC Sport.