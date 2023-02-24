​Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги

В воскресенье в Англии пройдёт финал Кубка лиги – трофей разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». За «красных дьяволов» может не сыграть нападающий Маркус Рэшфорд, который получил травму в игре Лиги Европы против «Барселоны».

«Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести медицинское обследование. Мы провели кое-что вчера, но это было сразу после игры. Нужно дождаться точного медицинского диагноза», - сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, чьи слова приводятся на сайте Sky Sports.

В 37 матчах сезона 2022/2023 Маркус Рэшфорд забил 24 гола и отдал 9 голевых передач на партнёров.

Финал Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует на «Уэмбли» 26 февраля в 19:30 по московскому времени.