Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание

Мы уже сообщали о том, что Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», попросил у нынешнего наставника клуба пару билетов на финал Кубка английской лиги, в котором «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». И нидерландский специалист подтвердил, что является человеком слова - как сообщает источник из команды, он обеспечил Роя двумя билетами из собственной квоты, выделенной клубом для родственников и близких друзей тренера и игроков.

- Он уважает Роя за его невероятную карьеру, и сделал это, даже не раздумывая, - цитирует слова источника derbyderbyderby.it.

Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год.