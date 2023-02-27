​Рэшфорду вернули гол в финале Кубка лиги

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» стал обладателем кубка английской лиги. В финальном матче турнира команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» со счётом 2:0. Второй гол «красные дьяволы» забили после того, как Маркус Рэшфорд пробил по воротам из чужой штрафной площади – мяч зацепил защитника и отправился в сетку, пролетев над вратарём.

Сначала в телевизионной трансляции гол был записан на Маркуса Рэшфорда, но очень скоро его переписали как автогол защитника. Теперь же гол вернули форварду «Манчестер Юнайтед», о чём рассказывает BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» пополнил свой клубный музей трофеем впервые с 2017 года.