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Англия. Кубок лиги

​Рэшфорду вернули гол в финале Кубка лиги

27 Февраля 2023 • 15:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» стал обладателем кубка английской лиги. В финальном матче турнира команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» со счётом 2:0. Второй гол «красные дьяволы» забили после того, как Маркус Рэшфорд пробил по воротам из чужой штрафной площади – мяч зацепил защитника и отправился в сетку, пролетев над вратарём.

Сначала в телевизионной трансляции гол был записан на Маркуса Рэшфорда, но очень скоро его переписали как автогол защитника. Теперь же гол вернули форварду «Манчестер Юнайтед», о чём рассказывает BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» пополнил свой клубный музей трофеем впервые с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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