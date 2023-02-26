Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В финале Кубка лиги сыграют достойные соперники, «МЮ» и «Ньюкасл». В Кубке лиги «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» (0:0, 3:2 по пенальти), «Борнмут» (1:0), «Лестер» (2:0) и «Саутгемптон» (1:0 и 2:1). «МЮ» был сильнее «Астон Виллы» (4:2), «Бёрнли» (2:0), «Чарльтона» (3:0) и «Ноттингем Форест» (3:0 и 2:0). После рестарта сезона соперники выглядят очень хорошо, а «красные дьяволы» на неделе выбили из еврокубков саму «Барселону».

За ходом матча следим с 19:30 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.