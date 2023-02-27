Бенитес утешил «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Утешить «Ньюкасл», который ничего не может выиграть с 1955 года, решил бывший наставник клуба Рафаэль Бенитес. Он считает, что футболисты проигравшей команды сделали на поле все возможное для успеха.

- Отличное усилие, парни! Вы дали все, что можно на поле. В следующий раз получится. Не вешать нос! - написал Бенитес в твиттере.

Напомним, что Рафаэль Бенитес тренировал «Ньюкасл» в период с 2016 по 2019 год.