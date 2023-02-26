Шоу: «Удивительные ощущения»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу». Финальный матч прокомментировал защитник манкунианцев Люк Шоу, который наслаждается триумфом и считает его началом новой эры для клуба.

- Удивительные чувства. Сегодня начало новой истории с нашим новым менеджером. Я горжусь этой командой. Вы сами видите, какая у нас теперь плотная связь с командой. Мы чувствуем любовь публики. Мы входим в раж, нам нравятся победы, - цитирует слова Шоу BBC Sport.