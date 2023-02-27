Де Хеа поведал, что чувствует после побития рекорда Шмейхеля

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу».

Этот матч, как мы уже сообщали, стал 181-м сухим в карьере испанского голкипера Давида Де Хеа, он побил рекорд датского вратаря Петера Шмейхеля, выступавшего за клуб с 1991 по 1999 года.

- Выиграть финал и в то же время побить рекорд - это невероятно. Я люблю эту команду. Мы побеждаем, люди со скамейки запасных также помогают побеждать, команда работает. Пусть это продолжается как можно дольше, - цитирует слова де Хеа BBC Sport.