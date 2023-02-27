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Англия. Кубок лиги

Де Хеа поведал, что чувствует после побития рекорда Шмейхеля

27 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, нидерландский наставник Эрик тен Хаг выиграл свой первый трофей в клубе после того, как его подопечные забили два гола «Ньюкаслу».

Этот матч, как мы уже сообщали, стал 181-м сухим в карьере испанского голкипера Давида Де Хеа, он побил рекорд датского вратаря Петера Шмейхеля, выступавшего за клуб с 1991 по 1999 года.

- Выиграть финал и в то же время побить рекорд - это невероятно. Я люблю эту команду. Мы побеждаем, люди со скамейки запасных также помогают побеждать, команда работает. Пусть это продолжается как можно дольше, - цитирует слова де Хеа BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Петер Шмейхель
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