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Англия. Кубок лиги

Канчельскис отреагировал на триумф «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

27 Февраля 2023 • 08:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл
окончен

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о победе манкунианцев в Кубке лиги. В финальном матче подопечные Эрика тен Хага одолели «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами в финале отметились полузащитник Каземиро и нападающий Маркус Рэшфорд.

«Со времён Моуринью мы ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Следующий матч «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Вест Хэма» в рамках пятого раунда Кубка Англии. Встреча состоится 1 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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