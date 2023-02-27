Канчельскис отреагировал на триумф «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о победе манкунианцев в Кубке лиги. В финальном матче подопечные Эрика тен Хага одолели «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами в финале отметились полузащитник Каземиро и нападающий Маркус Рэшфорд.

«Со времён Моуринью мы ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Следующий матч «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Вест Хэма» в рамках пятого раунда Кубка Англии. Встреча состоится 1 марта.