Уилсон: «Кариус постарается изменить мнение людей о себе в предстоящем финале»

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус, как ожидается, сыграет в финале Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».

Ник Поуп и Мартин Дубравка не смогут принять участие в финальном поединке 26 февраля, поэтому место в воротах займёт Кариус, у которого особые отношения с финалами.

«Тот матч с «Реалом» в давнем финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль» разрушил его карьеру, – высказывается одноклубник вратаря Каллум Уилсон. – Теперь ему есть что доказывать. Для него это будет особенная игра, он очень мотивирован и жаждет заставить людей изменить мнение о себе. Нас ждёт эмоциональный сюжет», – цитирует BBC Уилсона.