Модрич: «В овертайме у нас уже не было сил, чтобы вернуться»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал оценку матчу с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

- Мы повели в счете после удачи с автоголом. Но после этого соперник был лучше, примерно на протяжении первых 60 минут. Мы расположились слишком глубоко у своей штрафной и позволяли спокойно строить атаки. Когда мы больше играли вперед, выглядели гораздо лучше и создавали больше моментов, отсюда и пришел наш третий гол, когда мы проявили свои сильные стороны и характер, - заявил Модрич HRT. - В начале овертайма мы не использовали два момента, и игра перевернулась, у нас уже не было сил, чтобы вернуться.

Напомним, что хорваты уступили со счетом 3:5 и покидают турнир.