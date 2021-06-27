Вида: «Нас будет ждать ад в понедельник»

Ветеран сборной Хорватии Домагой Вида понимает, что поединок 1/8 финала Евро-2020 против испанских соперников будет для его команды непростым испытанием.

- Это серьезная команда с отличными игроками, - заявил Вида the Sunday Mirror.

Несмотря на то, что в нынешнем составе нет игроков калибра Хави и Андреса Иньесты, «это не означает, что нас не будет ждать ад в понедельник. Нам всем придется усердно трудиться для победы», - добавил хорват.

Напомним, что хорваты и испанцы сыграют в понедельник в 19:00 мск.

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