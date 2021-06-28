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Педри установил сразу два рекорда чемпионатов Европы

28 Июня 2021, 20:35,

Испанец Педри стал автором девятого автогола на чемпионате Европы 2020 года. Это уже девятый мяч в свои ворота на этом турнире. Интересно, что на всех прошлых Евро с 1960 года было суммарно зафиксировано столько же голов.

Сам же Педри стал самым молодым игроком, который вышел в старте на матч плей-офф чемпионата Европы. Также ему с сегодняшнего дня принадлежит еще одно «достижение» - самый дальний автогол на чемпионах Европы. Он забил почти от центральной линии поля и едва не улучшил дистанцию, с которой чех Патрик Шик огорчил шотландцев.

Ошибку Педри и Унаи Симона исправили их партнеры, испанцы ведут 2:1.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Педри
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