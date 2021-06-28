Педри установил сразу два рекорда чемпионатов Европы

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28 Июня 2021, 20:35,
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Испанец Педри стал автором девятого автогола на чемпионате Европы 2020 года. Это уже девятый мяч в свои ворота на этом турнире. Интересно, что на всех прошлых Евро с 1960 года было суммарно зафиксировано столько же голов.
Сам же Педри стал самым молодым игроком, который вышел в старте на матч плей-офф чемпионата Европы. Также ему с сегодняшнего дня принадлежит еще одно «достижение» - самый дальний автогол на чемпионах Европы. Он забил почти от центральной линии поля и едва не улучшил дистанцию, с которой чех Патрик Шик огорчил шотландцев.
Ошибку Педри и Унаи Симона исправили их партнеры, испанцы ведут 2:1.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Педри