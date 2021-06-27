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​Влашич знает, что важно в матче против Испании

27 Июня 2021, 13:22,

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.

«Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», - поделился своим мнением Влашич. Слова футболиста приводятся на официальном сайте УЕФА.

Сборные Хорватии и Испании разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня. Победитель противостояния выходит на победителя дуэли Франция – Швейцария.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Никола Влашич
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