​Влашич знает, что важно в матче против Испании

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27 Июня 2021, 13:22,
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Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.
«Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», - поделился своим мнением Влашич. Слова футболиста приводятся на официальном сайте УЕФА.
Сборные Хорватии и Испании разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня. Победитель противостояния выходит на победителя дуэли Франция – Швейцария.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Никола Влашич