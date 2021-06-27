​Влашич знает, что важно в матче против Испании

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.

«Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», - поделился своим мнением Влашич. Слова футболиста приводятся на официальном сайте УЕФА.

Сборные Хорватии и Испании разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня. Победитель противостояния выходит на победителя дуэли Франция – Швейцария.