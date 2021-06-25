Ковачич: «Странно, что в составе сборной Испании нет игроков «Реала»

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25 Июня 2021, 23:57,
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от встречи против сборной Испании.
«Нас ждёт трудный матч. Испания – отличная команда, которая любит владеть мячом и навязывать всем свою игру. Для нас будет важно лишить их этого, не позволяя им делать то, что они любят больше всего.
Странно, что в их составе нет игроков «Реала», раньше такого никогда не было, но в целом это ничего не значит, в их составе хватает футболистов из сильных европейских клубов.
Взаимодействие в полузащите? Я много лет играю с Модричем и Брозовичем, нам комфортно вместе», - цитирует Ковачича пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Матео Ковачич