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Мората: «Я не думаю, что мы в чем-то уступаем Франции или Германии»

25 Июня 2021, 20:50,

Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча против Хорватии.

«Я мечтал выступать на таком уровне с 15 лет. Это просто прекрасно. В Хорватии много высококлассных игроков: Брозович, Модрич, Ковачич… Это будет очень сложно, мы должны отдать все силы, чтобы пройти дальше.

Я не думаю, что мы в чем-то уступаем Франции или Германии. Конечно, есть много вещей, которые мы можем улучшить, но нет смысла принижать себя. Наша главная сила заключается в командной игре», - приводит слова Мораты COPA.

Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората
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