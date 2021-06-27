Энрике: «Чем меньше Модрич касается мяча, тем лучше»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике выделил сильные стороны сборной Хорватии накануне матча 1/8 финала Евро-2020.

- Лука Модрич и Матео Ковачич - наиболее талантливые футболисты у соперника, - заявил наставник на пресс-конференции. - У Модрича в сборной немного иная позиция. Но чем меньше он касается мяча, тем лучше. Обстоятельства поединка могут измениться. Хорваты могут садиться глубже, если все идет по их плану, и выше - если они проигрывают. Обе команды хорошо знакомы друг другу. Я уверен в моих футболистах так же, как и на старте турнира.

Сборные Испании и Хорватии встретятся в понедельник. Начало матча в 19:00.

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