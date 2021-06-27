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Энрике: «Чем меньше Модрич касается мяча, тем лучше»

27 Июня 2021, 23:33,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике выделил сильные стороны сборной Хорватии накануне матча 1/8 финала Евро-2020.

- Лука Модрич и Матео Ковачич - наиболее талантливые футболисты у соперника, - заявил наставник на пресс-конференции. - У Модрича в сборной немного иная позиция. Но чем меньше он касается мяча, тем лучше. Обстоятельства поединка могут измениться. Хорваты могут садиться глубже, если все идет по их плану, и выше - если они проигрывают. Обе команды хорошо знакомы друг другу. Я уверен в моих футболистах так же, как и на старте турнира.

Сборные Испании и Хорватии встретятся в понедельник. Начало матча в 19:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Лука Модрич, Луис Энрике
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