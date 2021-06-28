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Испанский вратарь Симон пропустил кошмарный автогол

28 Июня 2021, 19:27,

В понедельник проходят очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года.

В матче Хорватия - Испания счёт был открыт после очередного вратарского ляпа. Голкипер «красной фурии» банально не остановил мяч, который был послан в его сторону защитником от центральной линии поля. На 20-й минуте счет стал 1:0 в пользу испанской команды.

В прошлом матче с участием испанцев (против Словакии, 5:0) кошмарным автоголом отметился другой вратарь, Лукас Градецки, который играл по взмывшему над воротами мячу и просто вколотил его в сетку.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, унаи симон
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