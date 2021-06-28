Оршич: «Испания забивала практически в каждом своем моменте»

Вингер сборной Хорватии Мислав Оршич дал комментарий после поражения от Испании в 1/8 финала Евро-2020 (3:5).

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, было очень приятно играть при их поддержке. Мы бились до самого конца, но Испания забивала практически в каждом своем моменте и заслужила победу, - заявил Оршич HRT.

- К сожалению, мы не смогли забить в овертайме. Иначе кто знает, как бы все закончилось? Но нужно смотреть вперед и думать о дальнейших матчах, - добавил Оршич.

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