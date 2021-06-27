​Вратари сборной Испании тренируются бить пенальти

Сборная Испании отрабатывала исполнение пенальти на тренировке. Как сообщает Daily Mail, упражнение выполняли не только полевые футболисты, но и голкиперы. Стоит сказать, что вратарь Давид де Хеа в майском финале Лиги Европы не реализовал одиннадцатиметровый, и его промах оказался решающим. Впрочем, основным голкипером испанской сборной на Евро-2020 является Унаи Симон.

Отметим, что сборная Испании не реализовала пять своих последних одиннадцатиметровых ударов. Два из них приходятся на Евро-2020.

В понедельник, 28 июня, сборная Испании в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Хорватии.